Vi ricordate di Rayan? Lo voleva la Fiorentina, ora è la stellina di Iraola

La stellina

Rayan si è fatto notare nel Vasco da Gama, e lo scorso gennaio è passato al Bournemouth. Le Cherries sono uno dei club che lavora meglio in tutta Europa nel reclutamento di giovani promesse. Quasi 30 milioni, tanto è costato Rayan, nel tentativo di sostituire Antoine Semenyo. L'impatto del brasiliano è stato strepitoso, con 5 gol e 2 assist in 14 apparizioni. Il tutto senza sapere mezza parola di inglese, ed in un contesto del tutto nuovo. Rayan, come scrive The Athletic, aveva delle grandi recensioni in patria, tanto che i paragoni erano con Adriano. Lo stesso ex attaccante ha lodato Rayan: "Ha sicuramente qualcosa del mio gioco. Ha tutto ciò che gli serve per farcela. Spero che possa fare anche meglio di me". Fisico, tecnica e potenza, un mix che sta già incantando l'Inghilterra. Per ora ha segnato di destro, di sinistro e di testa. Al Bournemouth ha la calma e la possibilità di esplodere ancora di più, in un ambiente che funziona. Le big lo stanno già seguendo, ed Ancelotto lo ha inserito nella lista dei preconvocati al Mondiale.