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Corriere dello Sport

Rugani, riscatto lontano. Corsport: “Si va verso il rientro alla Juventus”

Rugani
Daniele Rugani sempre più verso il ritorno alla Juventus. Servono altre due presenze da 45', che non arriveranno.
Redazione VN

Se per Fabbian e Brescianini il riscatto è ufficialmente scattato, non sarà probabilmente così per Rugani. Il centrale, infatti, è a due presenze da almeno 45' dalla clausola obbligatoria: difficile che accada. Si scoprirà in realtà già dalla prossima giornata, visto che se non dovesse giocare decadrebbe del tutto l'opzione.

Tornerà in bianconero

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Secondo il Corriere dello Sport è difficile che accada e la sensazione netta è che a fine stagione il difensore farà ritorno alla casa madre Juventus, congedandosi da una Fiorentina in cui non è praticamente mai riuscito a imporsi.

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