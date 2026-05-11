Se per Fabbian e Brescianini il riscatto è ufficialmente scattato, non sarà probabilmente così per Rugani. Il centrale, infatti, è a due presenze da almeno 45' dalla clausola obbligatoria: difficile che accada. Si scoprirà in realtà già dalla prossima giornata, visto che se non dovesse giocare decadrebbe del tutto l'opzione.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rugani, riscatto lontano. Corsport: “Si va verso il rientro alla Juventus”
Corriere dello Sport
Rugani, riscatto lontano. Corsport: “Si va verso il rientro alla Juventus”
Daniele Rugani sempre più verso il ritorno alla Juventus. Servono altre due presenze da 45', che non arriveranno.
Tornerà in bianconero—
Secondo il Corriere dello Sport è difficile che accada e la sensazione netta è che a fine stagione il difensore farà ritorno alla casa madre Juventus, congedandosi da una Fiorentina in cui non è praticamente mai riuscito a imporsi.
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