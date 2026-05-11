Al netto della casella allenatore, decisamente la prima da dover riempire a margine di questa sciagurata stagione, ci sarà poi da comprendere anche il futuro di alcuni elementi chiave della rosa. Su tutti Kean e Gudmundsson, identificati come fra i primi con cui dover parlare.
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VIOLA NEWS calciomercato Kean e Gudmundsson primi nodi. Nazione: “Da cosa dipendono le scelte”
La Nazione
Kean e Gudmundsson primi nodi. Nazione: “Da cosa dipendono le scelte”
Kean e Gudmundsson saranno fra i primi nodi da sciogliere in estate. La società parlerà con entrambi per capire le loro idee.
Il punto—
Come spiega La Nazione, con Moise si parlerà per capire la sua volontà e quale tipo di proposta lo farebbe vacillare. Ad oggi, intanto, sembra quasi impossibile che si presenti un'offerta da circa 50 milioni. E poi l'islandese: secondo il quotidiano se si sentirà al centro delle idee del nuovo allenatore: altrimenti la strada sarà quella dell'addio.
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