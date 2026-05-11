Kean e Gudmundsson primi nodi. Nazione: “Da cosa dipendono le scelte”

Kean e Gudmundsson saranno fra i primi nodi da sciogliere in estate. La società parlerà con entrambi per capire le loro idee.

Al netto della casella allenatore, decisamente la prima da dover riempire a margine di questa sciagurata stagione, ci sarà poi da comprendere anche il futuro di alcuni elementi chiave della rosa. Su tutti Kean e Gudmundsson , identificati come fra i primi con cui dover parlare.

Il punto

Come spiega La Nazione, con Moise si parlerà per capire la sua volontà e quale tipo di proposta lo farebbe vacillare. Ad oggi, intanto, sembra quasi impossibile che si presenti un'offerta da circa 50 milioni. E poi l'islandese: secondo il quotidiano se si sentirà al centro delle idee del nuovo allenatore: altrimenti la strada sarà quella dell'addio.