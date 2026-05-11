Missione compiuta per la Fiorentina, che ottiene il punto necessario per conquistare la salvezza grazie allo 0-0 contro il Genoa. Tuttavia, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il risultato non basta a placare la rabbia del pubblico del Franchi, protagonista di una dura contestazione al termine della gara.
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Gazzetta: “Fiorentina salva, ma il Franchi si ribella”
La partita rispecchia perfettamente l’andamento della stagione viola: poche occasioni, ritmo basso e grandi difficoltà offensive. La squadra di Paolo Vanoli produce appena una vera occasione da gol con Parisi, mentre Ranieri sfiora il vantaggio di testa nel finale.
Al triplice fischio, il clima si fa pesante. Fischi e cori accompagnano l’uscita dal campo dei giocatori, che evitano il confronto diretto con la curva. I tifosi, che durante l’anno hanno continuato a sostenere la squadra nei momenti più delicati, manifestano tutta la loro delusione per una stagione giudicata insufficiente.
In sala stampa Vanoli difende il lavoro svolto dal suo arrivo in panchina dopo l’esonero di Stefano Pioli. L’allenatore ricorda le difficoltà incontrate e sottolinea come nessuna squadra si fosse mai salvata senza vincere nelle prime quindici giornate di campionato. Il tecnico dedica inoltre la salvezza al presidente Rocco Commisso.
Nonostante il traguardo raggiunto, il malcontento resta evidente e il futuro della Fiorentina appare ancora tutto da chiarire.
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