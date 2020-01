LIVE – Tutti gli aggiornamenti dall’albergo dove lavora la Fiorentina. Kouamé, ecco i dettagli

Fiorentina operativa sul mercato. Sono tante le trattative in via di definizione in questo penultimo giorno di mercato. Violanews.com vi darà tutti gli aggiornamenti passo dopo passo con un inviato presso l’hotel dove Daniele Pradè sta portando avanti le trattative.

16.07 Amrabat ha un accordo con la Fiorentina, manca quello con il Verona per chiudere il suo arrivo LEGGI

16.05 Secondo quanto raccolto da Violanews.com, Christian Kouamè ha terminato le visite che hanno dato esito positivo. Il giocatore in serata tornerà a casa a Genova. Tutto è pronto per la nuova avventura in viola. Le cifre sono 10-11 di base, con i bonus si può arrivare a 18.

16.01 Si raffredda l’ipotesi Mimmo Criscito per la difesa LEGGI

