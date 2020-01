Non è una novità che Igor (SCHEDA) sia un obiettivo di mercato della Fiorentina. Come riportato da TMW, poco dopo le 10.30 a Milano è iniziato l’incontro tra il Ds Daniele Pradè e gli intermediari dell’operazione, Marco Petrin e Marco Fialdini. Igor potrebbe vestire di viola indipendentemente da se e come si svilupperà la vicenda Criscito.