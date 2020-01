VN – Amrabat si allontana, le parti non riescono a trovare l’accordo

Secondo quanto raccolto da Violanews.com ci sarebbe ancora distanza tra Fiorentina e Hellas Verona per la cessione a titolo definitivo del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat. I dirigenti viola continueranno a trattare per trovare l’accordo decisivo, ma in questo momento le parti sono ancora lontane.

SEGUI QUA IL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL MERCATO VIOLA