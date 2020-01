Barone: “Kouamè? Sta recuperando. Amrabat? Non c’è accordo fra le società per ora. Criscito…”

Il direttore generale viola Joe Barone ha parlato così a Sky Sport:

E’ la prima volta che sono a seguire il mercato, mi piace vedere che ci sono comunicazione e collaborazione fra le società. Sono rimasto favorevolmente impressionato. Duncan? Stiamo lavorando per tutte le opportunità e le necessità della Fiorentina. Gennaio per noi è un periodo importante, speriamo di avere novità in serata o domani. Stiamo lavorando per il finale di campionato e per il prossimo, abbiamo una squadra giovane. A San Siro abbiamo fatto una buona partita, la squadra è compatta e Iachini sta dando grande identità. Kouamè? Non è nostro ufficialmente. Ci ha fatto gol nel gara di andata, è un giocatore conosciuto che ha avuto un infortunio e sta recuperando. Dà profondità alla squadra e segna, vogliamo arrivare alla fine del mercato e fare annunci buoni. Criscito? Non ci sono notizie da dare. E’ il capitano del Genoa, è importante per loro. Vediamo a fine mercato quali sono le decisioni delle società. Amrabat? Abbiamo parlato stamani, non c’è accordo per il momento. Vediamo a fine mercato se lo troviamo, speriamo bene.