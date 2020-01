Si raffredda Mimmo Criscito alla Fiorentina. Secondo Sky Sport, l’idea della serata di ieri sta perdendo corpo. Il giocatore non aveva preso bene la notizia di essere stato messo sul mercato ma nonostante ciò sembra intenzionato a rimanere al Genoa. I viola intanto hanno chiuso per Igor della Spal.

-> PER CONSULTARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO CLICCA QUI