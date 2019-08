L’Inter ha deciso: Conte trattiene Dimarco, crolla l’interesse per Biraghi

Nei giorni scorsi si è parlato spesso di un possibile scambio tra Fiorentina ed Inter e che vedeva come attori protagonisti Cristiano Biraghi da una parte e Matteo Politano dall’altra. Una trattativa, a dire il vero, mai entrata in fase hot, considerando anche e soprattutto che i nerazzurri soltanto un mese e mezzo fa hanno riscattato l’attaccante mancino dal Sassuolo per 20 milioni di Euro. In mattinata, poi, si è diffusa la notizia legata alla volontà di Antonio Conte di trattenere il giovane Federico Dimarco, l’anno scorso in prestito al Parma. Sul terzino sinistro erano forti gli interessi di Genoa ed Atalanta, ma il club meneghino ha stabilito di puntare su di lui, anche in ottica della composizione della lista-Champions, visto che si tratta di un calciatore fatto in casa. L’ipotesi di un ritorno di Biraghi nel capoluogo lombardo, allora, per questa estate sembra sfumare quasi del tutto, anche perché in quella zona di campo Conte può disporre già di Asamoah e Dalbert.