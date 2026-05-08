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Iraola-Fiorentina? Moretto spiega: “E’ già disposto ad accettare un altro club”

Iraola-Fiorentina? Moretto spiega: “E’ già disposto ad accettare un altro club” - immagine 1
Il futuro del tecnico del Bournemouth è uno dei temi più chiacchierati in Inghilterra e all'estero. Quale club è in vantaggio
Matteo Torniai Redattore 

Il nome di Andoni Iraola continua a muoversi sul mercato degli allenatori europei e nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Fiorentina in vista della prossima stagione.

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Rimane in Inghilterra?

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Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, però, il tecnico spagnolo sarebbe sempre più vicino al Crystal Palace. L’allenatore sarebbe infatti fortemente attratto dal progetto sportivo proposto dal club londinese.

Non solo l’aspetto tecnico: anche la proposta economica avanzata dalla società inglese viene definita molto importante, al punto che Iraola apparirebbe “molto disposto ad accettarla”.

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