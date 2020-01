Iachini vuole Cassata: ecco la possibile formula

Per il centrocampo uno dei giocatori accostati alla Fiorentina è Francesco Cassata del Genoa in prestito dal Sassuolo. Come scrive La Nazione, Iachini ha indicato ai suoi dirigenti di chiedere la strada giusta per portarlo in viola. Giocatore duttile, facila da inserire in rosa e per il quale la società non sarà costretta a svenarsi, Cassata potrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito e un riscatto comunque non obbligatorio. Se ne riparlerà oggi e soprattutto domani, quando Commisso tornerà in Italia.