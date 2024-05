Scrive così stamattina il Corriere di Reggio, che dedica un articolo al direttore sportivo tornato in orbita viola nelle scorse ore. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il dirigente è molto legato alla piazza emiliana e non sarebbe allettato dall'ipotesi di trasferirsi a Firenze. Anche perchè nella Fiorentina andrebbe a ricoprire un ruolo non di primo piano, bensì di collaboratore di Daniele Pradè. Probabile dunque che i viola debbano guardare altrove per sostituire il partente Burdisso, col nome di Eduardo Macia che resta sempre vivo.