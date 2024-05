Macia-Fiorentina più che ipotesi: da La Spezia i segnali sono chiari

Ricreare la coppia Macia-Pradé? Ora più che una suggestione. Con la salvezza conquistata nell'ultima giornata in casa contro il Venezia, per lo Spezia è in corso un'opera di rifondazione interna per riportare nella prossima annata, la squadra bianconera a lottare per la serie A. Con Melissano (attuale ds bianconero) orientato verso il Genoa, si scioglierebbero gli equilibri dirigenziali dello Spezia. Il nome in voga, è quello di Roberto Gemmi come nuovo direttore sportivo; scelta che, indirettamente, spingerebbe Macia fuori dallo Spezia e, possibilmente, verso il ritorno, quasi romantico, verso la sua Firenze. Lo riporta CalcioSpezia.it