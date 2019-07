Fiorentina, su Medel c’è anche il Marsiglia

Per sostituire l’ormai partente Veretout la Fiorentina sta pensando anche al centrocampista ex Inter Gary Medel (FIORENTINA, PER IL CENTROCAMPO PIACE MEDEL). Ma, secondo quanto riporta il quotidiano turco Fanatik, sulle tracce del giocatore cileno, che ora milita nel Besiktas, ci sarebbe anche il Marsiglia. Il club francese lo vedrebbe però nell’ottica di rinforzo per la difesa.

