Per il centrocampo torna di moda Medel

Gary Medel (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM), ex centrocampista dell’Inter torna a essere nell’orbita della Fiorentina. Fa parte – scrive La Nazione – di quei giocatori esperti che Pradé vorrebbe portare a Firenze per dare solidità allo spogliatoio. Il Besiktas potrebbe privarsene per un cifra intorno ai 6 milioni di euro; cifra che avrebbe trovato un riscontro positivo. Tutti tasselli, come Boateng, che darebbero quell’esperienza che in certi frangenti è mancata la passata stagione.