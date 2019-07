Fiorentina, la campagna abbonamenti va a gonfie vele: siamo già a quota 7500!

Sarà l’effetto Commisso? Perché la campagna abbonamenti per la Fiorentina va a gonfie vele: siamo già a quota 7500. Di seguito, il comunicato del club:

“Prosegue al ritmo di 400 abbonamenti al giorno la Campagna per la sottoscrizione dei titoli di accesso per la stagione 2019-20 della Fiorentina. Già 7500 tifosi hanno scelto di seguire la squadra viola per la prossima stagione.

Ricordiamo a tutti i sostenitori gigliati che acquistando l’abbonamento entro il 18 agosto, si avrà la possibilità di accedere a 20 gare (19 di Campionato e 1 di Coppa Italia) e che le tariffe “Insieme”, “Over 65”, “Donna” e “Under 30” resteranno a prezzo bloccato per tutta la durata della Campagna.

E’ possibile acquistare il vostro abbonamento presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e, fino al 20 luglio, all’interno dell’InViola Fan Village di Moena”.