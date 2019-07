Ceccherini: “Tutti sanno la mia volontà: voglio rimanere qui. Il futuro di Chiesa…”

Il giocatore della Fiorentina Federico Ceccherini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dal ritiro viola negli Stati Uniti:

Siamo storditi e stanchi, dobbiamo assimilare il nuovo orario. Ci ha fatto bene lavorare subito così intensamente, per riprendere il fuso orario. Già ieri abbiamo dormito abbastanza, vogliamo fare bella figura in queste amichevoli. Questo torneo è importantissimo, tanti di noi non hanno esperienza internazionale: saranno sensazioni importanti per fare bene. C’è tanto da ricostruire, c’è un progetto nuovo ma solo lavorando tutti insieme possiamo costruire qualcosa di bello e grande. Sicuramente ci sono tante voci di mercato, mi alleno sempre al massimo e io voglio rimanere, sentendomi importante e parte di questo progetto: la mia volontà è questa. Futuro di Chiesa? A Federico voglio bene come amico, è un grandissimo giocatore