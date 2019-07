Buonanotte da Moena: Secondo giorno agli ordini di Bigica, bella vittoria contro il Real Vicenza

Seconda giornata di ritiro della Fiorentina B, agli ordini di mister Bigica. Mentre la prima squadra si trova a Chicago, i giovani viola oggi hanno svolto doppia seduta.

Durante la mattina, la Fiorentina ha svolto lavoro di preparazione alla gara contro il Real Vicenza, con calci di punizone e schieramenti. Thereau si è visto in mattianta, sia con la squadra, dove ha strappato applausi dei tifosi, sia in un lavoro personalizzato e solitario, insieme ai prepatori dello staff di Bigica.

Alle ore 17, i viola sono scesi in campo contro il Real Vicenza, vincendo la gara per 6-1, grazie ad una buona prestazione, dove si sono messi in mostra vari giovani, tra cui Gori, Kukovec e Simic.

Nel post gara sono arrivate anche le parole di Emiliano Bigica, che ha parlato del ritiro, di Barone, Commisso e del suo futuro.