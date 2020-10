Fiorentina, scatto su Milik. C’è anche Piatek. Almeno due tentativi a vuoto per Belotti

Spazio anche al mercato su La Nazione. Il quotidiano, oltre a riportare le cifre dell’affare Chiesa (LEGGI), si concentra sulle trattative in entrata. la Fiorentina ha bloccato lo svincolato Callejon, ma è molto probabile che i viola siano davvero intenzionati a chiudere il mercato con l’ingaggio di una punta. E qui il discorso torna a farsi importante nella direzione di Milik del Napoli. La Fiorentina aveva tentato la strada del polacco già qualche settimana fa, poi ha fatto almeno un paio di tentativi per Belotti e dunque, ora che Milik sembra davvero più lontano dal Napoli, è sicuro che Commisso abbia dato indicazione di riprendere il discorso per la punta azzurra.

Resta viva anche l’ipotesi Piatek con l’ex attaccante del Milan per il quale la Fiorentina si era fatta avanti tempo fa con la proposta del prestito (con diritto di riscatto obbligatorio) sulla base di 25 milioni di euro. L’Hertha Berlino in un primo momento aveva spianato la strada al discorso con la Fiorentina, poi ha cambiato idea, ha bloccato l’addio di Piatek e ha di fatto spinto la società di Commisso ad andare in altre direzioni.