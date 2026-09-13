Mohamed Ali Zoma, dopo essere stato accostato anche alla Fiorentina durante la scorsa estate, potrebbe attirare l'attenzione di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni di Nations League dell'Italia. L'attaccante classe 2003 è nato a Merate da madre ivoriana e padre burkinabé. Nell'estate 2025 il club bergamasco lo ha ceduto al Norimberga per una cifra di poco superiore al milione di euro, permettendogli di approdare in Zweite Bundesliga. Le sue prestazioni hanno fatto crescere rapidamente anche la sua valutazione, tanto che il Norimberga ha respinto due importanti proposte arrivate dall'Inghilterra, entrambe da circa 20 milioni di euro bonus compresi, presentate da Hull City e West Ham. Il club tedesco ha scelto di non avviare alcuna trattativa, convinto che il valore del classe 2003 possa aumentare ulteriormente nel prossimo futuro. Una linea di condotta adottata anche nei confronti della Fiorentina, i cui contatti sono stati immediatamente fermati. lo riporta TMW.

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