Roberto Mancini valuta Zoma in vista della Nations League
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
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