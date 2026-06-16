Il Venezia neopromosso in Serie A non sta nascondendo le sue ambizioni. Le proprietà vuole rendere i Lagunari una presenza fissa in A. Per adesso il mercato si sta concentrando su un nome di esperienza in Serie A. Come scrive Tuttomercatoweb.com, Stephan El Shaarawy era un nome buono, ma l'ala ha rifiutato il Venezia. Anche la Fiorentina è interessata all'ex Roma, ed adesso ha una pretendente in meno.
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El Shaarawy dice no al Venezia. Anche la Fiorentina interessata
La Fiorentina osserva la situazione di El Shaarawy, con l'ala che ha detto no al Venezia
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