Il domino di attaccanti della Serie A si sta concludendo in questi ultimi giorni di mercato. La Juventus era una delle attrici principali, legata alla figura di Jonathan David. Il canadese ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid, come riporta Fabrizio Romano.

Un trasferimento che libera così lo spazio necessario per regalare una nuova punta a Spalletti. Joshua Zirkzee, corteggiato dalla Fiorentina, era uno dei nomi sul tavolo, ma i bianconeri hanno altre idee. Nick Woltemade è sempre più vicino, dato che la Juventus ha un accordo col ragazzo, e sta cercando l'intesa con il Newcastle.