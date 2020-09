Dalla Francia: Alfredo Morelos dei Rangers è l’obiettivo numero uno dell’attacco viola

Stando a quanto viene scritto su footmercato.net, nota testata francese, l’attaccante della nazionale colombiana, Alfredo Morelos, obiettivo di mercato del Lille, con i quali aveva un principio di accordo, avrebbe un’altra estimatrice. Scartato da Steven Gerrard nell’ultima partita contro il Kilmarnock, Morelos attende pazientemente che una squadra passi finalmente all’offensiva. E questo potrebbe verificarsi molto rapidamente. Secondo le informazioni raccolte dal portale, la Fiorentina, attivamente alla ricerca di un numero 9, ha messo in cima alla lista il marcatore di serie dei Rangers (una cinquantina di gol in tre stagioni trascorse in Scozia). Ma prima di passare davvero all’offensiva, il club fiorentino deve vendere. Il club scozzese infatti non farà sconti e chiederà 20 milioni di euro per liberarlo. (LA SCHEDA DELL’ATTACCANTE COLOMBIANO, SUL QUALE NEGLI SCORSI MESI SI E’ MOSSA ANCHE L’INTER)