Balotelli e Baselli: i pro e i contro dei due giocatori inseguiti dalla Fiorentina

La Fiorentina cerca un attaccante (possibilmente prima punta) e un centrocampista (con la sempre più vicina cessione di Veretout). I due nomi più caldi sul taccuino del ds Pradè sono quelli di Balotelli e Baselli. Due ragazzi di indiscutibile qualità, ma che presentano anche tanti punti interrogativi. Vediamo assieme i pro e i contro dei due giocatori.

Balotelli: tra i pro, sicuramente la voglia di riscatto di Supermario. Con l’Europeo alle porte, Raiola starebbe spingendo il giocatore ad accettare le avances della Fiorentina. Inoltre, il giocatore potrebbe garantire a Montella quei gol che in questa stagione sono mancati a Simeone. Tra i contro, invece, inutile dirlo, il carattere. E anche un ingaggio decisamente alto. Saranno degli ostacoli insuperabili?

Baselli: tra i pro, la ancora giovane età del giocatore (27 anni) e la sua duttilità a centrocampo. Inoltre, considerata la sua qualità nel portar palla, sarebbe un ottimo sostituto di Veretout. Tra i contro, invece, possiamo annoverare il fatto che trattare col Torino non sarà semplice: il club granata vorrà infatti monetizzare e non lascerà partire il suo talento tanto facilmente. Ci vorrà una buona offerta per convincere Cairo alla cessione. Ma la trattativa nelle ultime ore ha preso corpo; seguiranno certamente degli aggiornamenti (BASELLI: LA FIORENTINA CI PROVA).

Balotelli e Baselli, i due nomi più caldi sul taccuino di Pradè. Considerati dunque i pro e i contro, alla fine si concretizzeranno?

