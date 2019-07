Fiorentina, il primo allenamento in America: focus sulla parte atletica

Il Salotto dello Sport su RTV38 dà conto della prima mattinata viola in America:

La Fiorentina si allena nel centro UIC, sul cui campo si è allenata la squadra dalle 9:30 con focus sulla parte atletica. Riprenderanno a notte fonda, quindi 17:30 ora locale, continuando tutti i giorni con doppie sedute. Il gruppo sta abbastanza bene e ha smaltito il fuso orario, nel pomeriggio si lavorerà sulla parte tattica.

Chiesa e Milenkovic si aggregheranno a Charlotte tra qualche giorno. Per Benassi differenziato, ma niente di grave per la mezzala viola, che potrebbe essere in gruppo già domattina.