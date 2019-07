Sottil, una tournée per sbocciare. Il talentino è chiamato a grandi prove in America

Il Salotto dello Sport, in onda su RTV 38, spiega che alcuni giocatori della Fiorentina in America sono sotto osservazione: si parla di Riccardo Sottil, che sarà titolare in queste prime sfide; al Pescara si è rilanciato dopo una prima parte di stagione in ombra, a Moena ha brillato. Nel suo ruolo Koffi e Montiel hanno meno esperienza, e allora per lui sarà una grande occasione.

Montella sfrutterà queste partite per rendersi conto di ciò che può fare a livello tattico con l’organico a disposizione.