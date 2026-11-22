Altra sconfitta per il Watford di Edoardo Bove, 4-0 contro lo Sheffield United in casa. Nelle ultime dieci gare di Championship (Serie B inglese), la squadra dei Pozzo ha raccolto appena due vittorie, oltre ad un pareggio. Le restanti sette sono state tutte sconfitte. Come riportato da Sky Sport, dunque, il Watford ha deciso di separarsi dal tecnico toscano ed ex Sassuolo Alessio Dionisi. Nelle prossime ore il comunicato ufficiale del club.

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