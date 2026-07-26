Ricordate Della Rovere? Accostato alla Fiorentina, ora fa il capitano al Bayern

Chi si ricorda di Guido Della Rovere? Trequartista italiano, 19 anni compiuti a giugno quando è stato timidamente accostato alla Fiorentina, ha indossato la fascia da capitano nella prima uscita stagionale del Bayern Monaco. Nell'amichevole contro il Wehen (terza serie tedesca) ha anche battuto i calci di punizione (con uno ha sfiorato il gol), a dimostrazione della fiducia che club, allenatore e compagni di squadra hanno nei suoi confronti.