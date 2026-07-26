Chi si ricorda di Guido Della Rovere? Trequartista italiano, 19 anni compiuti a giugno quando è stato timidamente accostato alla Fiorentina, ha indossato la fascia da capitano nella prima uscita stagionale del Bayern Monaco. Nell'amichevole contro il Wehen (terza serie tedesca) ha anche battuto i calci di punizione (con uno ha sfiorato il gol), a dimostrazione della fiducia che club, allenatore e compagni di squadra hanno nei suoi confronti.
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Ricordate Della Rovere? Accostato alla Fiorentina, ora fa il capitano al Bayern
In un Bayern con tante assenze a causa delle vacanze post Mondiali spicca la fascia sul braccio del talentino italiano
Della Rovere trova spazio—
Certo, a Kompany mancavano molti dei giocatori della prima squadra (ancora in vacanza dopo i Mondiali), al punto che degli 11 titolari scelti contro il Wehen solamente Della Rovere e Assomo vantavano già una convocazione in prima squadra. Con l'addio di Goretzka lo spazio a centrocampo per lui può aumentare, nel 4-2-3-1 può giocare sia davanti alla difesa che come trequartista. E il ritorno in Italia si allontana.
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