Leon Sipos, attaccante de Lecco, squadra che milita nel Gruppo A della Serie C, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati Lecco, Sipos: “Al Catania mi paragonavano a Dzeko. Simili in altezza e fisico”
altri campionati
Lecco, Sipos: “Al Catania mi paragonavano a Dzeko. Simili in altezza e fisico”
Il capocannoniere del Lecco come Edin Dzeko
Lavoro come punta, quindi l’obiettivo è far la differenza coi gol tutte le domeniche. La mia storia comincia a Varazdin, dove siamo tutti tifosi della Dinamo Zagabria. Nel momento in cui mi chiamarono non ebbi dubbi: era il mio punto di arrivo, mi aggregarono alla squadra Primavera. Al Catania? Una piazza caldissima, passionale. Mi sono trovato alla grande lì: con molti fra giocatori e tifosi sono ancora in contatto: è stato il primo step per cambiare la mia vita e la mia carriera. Lì mi dicevano che somigliavo aDzeko. Siamo simili come altezza e fisico. Ma io vorrei essere un concentrato di tutto: fisicità, velocità, senso del gol, colpo di testa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA