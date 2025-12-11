Incredibile in Finlandia: tifosi incendiano lo stadio dopo la retrocessione

L'FC Haka, storico club finlandese, è retrocesso dalla massima serie a seguito di soli 17 punti guadagnati. Alcuni tifosi però non l'hanno presa bene tanto che, tre di loro, hanno appiccato un incendio allo stadio Tehtaan Kentta. Le fiamme si sono diramate distruggendo tribune e campo da gioco. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.
I colpevoli sono stati individuati: uno di loro, quindicenne, ha confessato l'accaduto. Il presidente del club, Marko Larsson, si è espresso così sulla situazione: "Non avevamo bisogno di un altro colpo. La retrocessione è già stata dura, ora dobbiamo affrontare anche questo danno. Fortunatamente abbiamo ricevuto supporto dalla comunità, ma la ricostruzione sarà una sfida".
