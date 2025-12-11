Incredibile in Finlandia: tifosi incendiano lo stadio dopo la retrocessione

L' FC Haka , storico club finlandese, è retrocesso dalla massima serie a seguito di soli 17 punti guadagnati. Alcuni tifosi però non l'hanno presa bene tanto che, tre di loro, hanno appiccato un incendio allo stadio Tehtaan Kentta . Le fiamme si sono diramate distruggendo tribune e campo da gioco. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

I colpevoli sono stati individuati: uno di loro, quindicenne, ha confessato l'accaduto. Il presidente del club, Marko Larsson, si è espresso così sulla situazione: "Non avevamo bisogno di un altro colpo. La retrocessione è già stata dura, ora dobbiamo affrontare anche questo danno. Fortunatamente abbiamo ricevuto supporto dalla comunità, ma la ricostruzione sarà una sfida".