A margine del pranzo di Natale, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, ha parlato anche della situazione critica che sta affrontando la Fiorentina: “Sono dispiaciuto, ma dall’esterno è difficile capire per questo non mi addentro”.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati Corsi: “Fiorentina? Non c’entra nulla con quella posizione. Ma la paura influisce”
altri campionati
Corsi: “Fiorentina? Non c’entra nulla con quella posizione. Ma la paura influisce”
Le parole del presidente dell'Empoli sulla situazione della Fiorentina
Ha poi continuato ai microfoni di TMW: “Non è facile vivere l’ambiente di Firenze con una situazione così difficile. Ci sono ambienti che sono abituati a lottare per certi traguardi, non la Fiorentina che ha una rosa che, a livello tecnico, non c’entra nulla con la posizione in classifica che ricopre. La paura però ti toglie tanto ed è la cosa più difficile da superare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA