Corsi: “Fiorentina? Non c’entra nulla con quella posizione. Ma la paura influisce”

A margine del pranzo di Natale, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi , ha parlato anche della situazione critica che sta affrontando la Fiorentina : “Sono dispiaciuto, ma dall’esterno è difficile capire per questo non mi addentro”.

Ha poi continuato ai microfoni di TMW: “Non è facile vivere l’ambiente di Firenze con una situazione così difficile. Ci sono ambienti che sono abituati a lottare per certi traguardi, non la Fiorentina che ha una rosa che, a livello tecnico, non c’entra nulla con la posizione in classifica che ricopre. La paura però ti toglie tanto ed è la cosa più difficile da superare”.