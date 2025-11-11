Viola News
Ricordate Soucek? Rivelazione choc: “Due anni di orrore, ho pensato al ritiro”

"Avevo paura di fallire, avevo paura delle reazioni, avevo paura di tutto"
Per alcuni anni il nome di Tomas Soucek è rimbalzato come obiettivo di mercato della Fiorentina. Fin dai tempi dello Slavia Praga il centrocampista ceco è stato accostato ai viola, rimanendo però uno tra i tanti profili da lasciare catalogato alla voce 'rumors'. Dal 2020 Soucek veste la maglia del West Ham e proprio contro la Fiorentina ha vinto la Conference League 2022–23, suo unico trofeo internazionale fin qui in carriera.

In questi giorni a far scalpore sono le dichiarazioni contenuti all'interno della sua nuova autobiografia, "Suk", pubblicata a puntate dalla rivista ceca iDNES e scritta con i giornalisti David Cermak e Jan Palicka, nella quale Soucek ha dichiarato di aver pensato di ritirarsi dopo "due anni di orrore" trascorsi con insonnia e depressione. Nel dettaglio, Soucek ha scritto:

Due anni di orrore. Mi sono vergognato di parlarne per molto tempo. Persino i miei genitori, finché non ho deciso di scrivere la mia confessione, non avevano idea che stesse succedendo qualcosa di brutto. Qualcosa che mi ha turbato così tanto da farmi pensare di porre fine alla mia carriera. Insonnia. Depressione. Paura del futuro. La mia tredicesima camera. All'inizio era solo un po' fastidioso, ma dopo qualche mese è diventato insopportabile. Ero al fondo, correvo a ogni partita senza dormire. Ogni partita! Riesci a immaginare? Avevo paura di fallire, avevo paura delle reazioni, avevo paura di tutto.

