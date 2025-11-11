Ricordate Soucek? Rivelazione choc: “Due anni di orrore, ho pensato al ritiro”

"Avevo paura di fallire, avevo paura delle reazioni, avevo paura di tutto"

11 novembre 2025

Per alcuni anni il nome di Tomas Soucek è rimbalzato come obiettivo di mercato della Fiorentina. Fin dai tempi dello Slavia Praga il centrocampista ceco è stato accostato ai viola, rimanendo però uno tra i tanti profili da lasciare catalogato alla voce 'rumors'. Dal 2020 Soucek veste la maglia del West Ham e proprio contro la Fiorentina ha vinto la Conference League 2022–23, suo unico trofeo internazionale fin qui in carriera.