Segui la diretta della sfida di Europa League tra Milan e Ferencváros

Redazione VN
AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

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Il Milan scende in campo a San Siro contro il Ferencváros nella sfida di Europa League. Il tecnico rossonero, Ruben Amorim, si prepara a grandi cambiamenti. Cambio forzato invece in porta dove Torriani dovrà sostituire Mike Maignan, espulso nell'ultima gara europea contro il Bournemouth. Segui il match:

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