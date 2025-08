Playoff, dalla Torcida ad un’altra Akademia: stavolta contro chi? L’analisi

Conference League, per il quarto anno consecutivo: si riparte. Un’abitudine ormai consolidata, ma che non va mai data per scontata. Alle 14 di oggi andrà in scena il sorteggio dei playoff, l’ultimo ostacolo da superare per accedere alla fase a gironi della manifestazione. I viola saranno ancora una volta testa di serie, forti del miglior ranking UEFA tra tutte le partecipanti. Eppure, la storia recente insegna a non abbassare la guardia: dal Twente al Rapid Vienna fino alla Puskas Akademia, tutte le ultime sfide dei playoff sono state battaglie, spesso più dure del previsto.