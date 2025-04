Celje-Fiorentina, ore 21.00: dove vederla in TV e streaming

Riparte la Conference League. Dopo il faticoso passaggio del turno, agli ottavi di finale contro il Panathinaikos, la Fiorentina di Palladino incontrerà gli sloveni del Celje, in una doppia sfida da non sottovalutare. Giovedì il primo round in uno stadio che conterà il tutto esaurito (12.500 biglietti venduti), in quella che è stata definita dal club sui propri social: "La partita più importante della nostra storia". Il Celje, quarto nel campionato sloveno e ben lontano dalla prima posizione, sfiderà una Fiorentina capace di vincere contro Juventus e Atalanta e pareggiare a San Siro contro il Milan. La squadra di Palladino attraversa uno dei migliori momenti stagionali, sotto il piano del gioco e della forma fisica e senza dubbio il tecnico viola vorrà chiudere il discorso già in trasferta per potersi concentrare sul campionato senza altre distrazioni