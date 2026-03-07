Tegola Beltran al Valencia: “Infortunio molto doloroso, non sappiamo quando torna”

Non arrivano buone notizie dalla Spagna per Lucas Beltran . L'attaccante di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Valencia , continua a fare i conti con un problema fisico che ne sta condizionando le ultime settimane. Alla vigilia del match contro il Deportivo Alaves, il tecnico dei "Pipistrelli" Carlos Corberán ha fatto il punto sulle condizioni dell'argentino, apparso ancora lontano dalla forma migliore a causa di un fastidioso problema al tendine rotuleo.

Le parole dell'allenatore non lasciano spazio a facili ottimismi: "È complicato stabilire una data precisa per il suo ritorno in gruppo. I progressi di Lucas dipendono esclusivamente dalla sua tolleranza al dolore ", ha spiegato Corberán. L'infiammazione al tendine è di quelle subdole: provoca fitte intense e richiede una gestione del carico di lavoro estremamente cauta per evitare ricadute più gravi.

Il piano di rientro

Nonostante lo stop forzato, Beltran non è fermo ai box. "L'infiammazione del rotuleo è molto dolorosa", ha ribadito il tecnico, sottolineando come l'attaccante stia seguendo un protocollo specifico con gli specialisti della riabilitazione. Al momento il giocatore sta svolgendo un lavoro differenziato sul campo, nel tentativo di alzare gradualmente l'intensità degli allenamenti.