Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Corberan: “Lucas Beltran out per un problema al ginocchio. Non ci voleva”

altre news

Corberan: “Lucas Beltran out per un problema al ginocchio. Non ci voleva”

Corberan: “Lucas Beltran out per un problema al ginocchio. Non ci voleva” - immagine 1
L'allenatore del Valencia su Lucas Beltran
Redazione VN

Carlos Corberan deve rinunciare all'ex viola Lucas Beltran a causa di un problema la ginocchio. Queste le sue parole prima della sfida contro il Villareal:

Lucas Beltran non si è potuto allenare durante la settimana a causa di un fastidio al ginocchio. Dovrà quindi saltare la partita contro il Villarreal. Non ci voleva.

La lista degli infortunati per il Valencia si allunga. Oltre a Beltran out anche Diego López, Agirrezabala, Foulquier e Diakhaby.

Leggi anche
Watford, Still su Bove: “Già importante per noi. L’ho studiato alla Fiorentina”
Cagliari-Lazio finisce a reti inviolate, ma Mina si fa espellere. La motivazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA