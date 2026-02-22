Corberan: “Lucas Beltran out per un problema al ginocchio. Non ci voleva”

Carlos Corberan deve rinunciare all'ex viola Lucas Beltran a causa di un problema la ginocchio. Queste le sue parole prima della sfida contro il Villareal:
Lucas Beltran non si è potuto allenare durante la settimana a causa di un fastidio al ginocchio. Dovrà quindi saltare la partita contro il Villarreal. Non ci voleva.
La lista degli infortunati per il Valencia si allunga. Oltre a Beltran out anche Diego López, Agirrezabala, Foulquier e Diakhaby.
