Watford, Still su Bove: “Già importante per noi. L’ho studiato alla Fiorentina”

L'allenatore del Watford, Ed Still, ha parlato di Edoardo Bove. Queste le sue parole:
Dopo essere ritornato in campo settimana scorsa, anche il tecnico del Watford, Ed Still, ha parlato di Edoardo Bove
Bove sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. È normale quando non giochi da così tanto tempo. Ma è già un giocatore molto importante nella squadra. Si tratta di trovargli la posizione giusta in campo e di trovare il momento giusto per farlo giocare. Non vogliamo che si bruci troppo in fretta. È un professionista esemplare, è fantastico. Merito a lui e alla sua famiglia: il modo in cui lavora, la sua professionalità, sono da superstar.
Sul mancato impiego col Derby County—
Siamo stati penalizzati dall’aver dovuto fare una sostituzione nel primo tempo per infortunio, altrimenti avremmo avuto un cambio extra nel secondo tempo. Edoardo sarà sicuramente coinvolto, molto presto. Sono sicuro diventerà sempre più importante per noi col progredire della stagione.
Sul ruolo—
Lo useremo come centrocampista d’attacco. L’ho studiato: alla Fiorentina partiva più da sinistra, alla Roma giocava più centralmente. Sappiamo cosa può dare alla nostra squadra, soprattutto nel connettere il nostro centrocampo ai nostri giocatori d’attacco: è il modo in cui lo useremo.
Sul minutaggio—
Non può ancora giocare 90’ ovviamente, pensiamo più a 45’ o 60’ per ora. Ma non vogliamo bruciarlo, non vogliamo fare niente di stupido con lui. Vogliamo prendere le decisioni migliori per la squadra, ma anche dare ai giocatori la chance migliore di giocare al loro livello più alto.
