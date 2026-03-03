Beltran: “I tifosi sono fantastici. Vorrei rimanere ma per adesso nessun contatto”

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran attualmente in prestito al Valencia, ha parlato ai microfoni di DAZN sottolineando la sua voglia di voler continuare la sua esperienza in Spagna.
Lucas Beltran afferma la sua volontà di voler continuare con il Valencia ma per ora nessun contatto tra le società
In futuro mi piacerebbe continuare al Valencia. Ma non c'è stato alcun contatto. Nel contratto non sono previste opzioni o clausole per un possibile acquisto. La trattativa potrebbe iniziare al termine del prestito, ma per adesso non c'è stato nulla.
