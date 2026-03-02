Tommaso Martinelli sta passando i primi mesi lontano dalla Fiorentina. L'inizio con i liguri è stato ottimo, con Martinelli che ha subito portato sicurezza al reparto, e blindato la porta. Poi un infortunio al retto fermorale destro lo aveva messo fuori gioco. Oggi è tornato ad allenarsi con la prima squadra, come comunicato dal club:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito Buone notizie per Martinelli. Smaltito l’infortunio può tornare in campo
altre news
Buone notizie per Martinelli. Smaltito l’infortunio può tornare in campo
Tommaso Martinelli può tornare in campo. La Sampdoria ha bisogno di punti pesanti
"Sul prato superiore del “Mugnaini”, Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento mattutino a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, partitelle e serie finale di conclusioni in porta. In gruppo anche Tommaso Martinelli e Mattia Viti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA