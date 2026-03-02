Buone notizie per Martinelli. Smaltito l’infortunio può tornare in campo

Viola News
Tommaso Martinelli può tornare in campo. La Sampdoria ha bisogno di punti pesanti
Tommaso Martinelli sta passando i primi mesi lontano dalla Fiorentina. L'inizio con i liguri è stato ottimo, con Martinelli che ha subito portato sicurezza al reparto, e blindato la porta. Poi un infortunio al retto fermorale destro lo aveva messo fuori gioco. Oggi è tornato ad allenarsi con la prima squadra, come comunicato dal club:

"Sul prato superiore del “Mugnaini”, Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento mattutino a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, partitelle e serie finale di conclusioni in porta. In gruppo anche Tommaso Martinelli e Mattia Viti"

