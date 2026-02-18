L'attaccante di proprietà della Fiorentina M'Bala Nzola, trasferitosi nel mercato di gennaio dal Pisa al Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde. Ecco alcune battute del centravanti angolano:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito Viola in prestito, Nzola: “Preferisco veder giocare bene la squadra che segnare”
altre news
Viola in prestito, Nzola: “Preferisco veder giocare bene la squadra che segnare”
L'attaccante angolano si è presentato al Sassuolo
Mi piace attaccare la profondità e dialogare con i compagni, non amo stare lassù da solo. Spesso gli allenatori che ho avuto, così come il mio procuratore mi dicono che devo restare in area e segnare, ma preferisco muovermi su tutto il fronte offensivo. Quando la mia squadra gioca bene, io gioco bene. Preferisco vedere i miei compagni fare un bel calcio che segnare. Gli insulti e le provocazioni dei tifosi avversari? Non mi interessano e non ci resto male, non sono uno che fa il post su Instagram piangendo. Vado avanti per la mia strada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA