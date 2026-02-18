Viola News
Viola in prestito, Nzola: "Preferisco veder giocare bene la squadra che segnare"

L'attaccante angolano si è presentato al Sassuolo
L'attaccante di proprietà della Fiorentina M'Bala Nzola, trasferitosi nel mercato di gennaio dal Pisa al Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde. Ecco alcune battute del centravanti angolano:

Mi piace attaccare la profondità e dialogare con i compagni, non amo stare lassù da solo. Spesso gli allenatori che ho avuto, così come il mio procuratore mi dicono che devo restare in area e segnare, ma preferisco muovermi su tutto il fronte offensivo. Quando la mia squadra gioca bene, io gioco bene. Preferisco vedere i miei compagni fare un bel calcio che segnare. Gli insulti e le provocazioni dei tifosi avversari? Non mi interessano e non ci resto male, non sono uno che fa il post su Instagram piangendo. Vado avanti per la mia strada.

