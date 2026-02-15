Sohm: “A Bologna ho trovato un gruppo fantastico, usciremo dalla crisi. Italiano ok”

Viola News
Simon Sohm
Le parole del centrocampista svizzero dopo la vittoria in casa del Torino
Titolare nel Bologna in casa del Torino, Simon Sohm ha detto ai microfoni di Dazn dopo l'1-2 ottenuto dai felsinei:

Oggi è andata molto bene, per noi la vittoria qui era fondamentale. Ho sfiorato pure il gol, peccato perché Paleari si è superato. Mister Italiano mi aveva detto di iniziare più alto, per poi abbassarmi: con lui tutto ok, è un ottimo tecnico. A Bologna ho trovato un grande gruppo, sono certo che tutti insieme usciremo da queste difficoltà che stiamo trovando nelle ultime settimane.

