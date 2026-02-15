Titolare nel Bologna in casa del Torino, Simon Sohm ha detto ai microfoni di Dazn dopo l'1-2 ottenuto dai felsinei:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito Sohm: “A Bologna ho trovato un gruppo fantastico, usciremo dalla crisi. Italiano ok”
altre news
Sohm: “A Bologna ho trovato un gruppo fantastico, usciremo dalla crisi. Italiano ok”
Le parole del centrocampista svizzero dopo la vittoria in casa del Torino
Oggi è andata molto bene, per noi la vittoria qui era fondamentale. Ho sfiorato pure il gol, peccato perché Paleari si è superato. Mister Italiano mi aveva detto di iniziare più alto, per poi abbassarmi: con lui tutto ok, è un ottimo tecnico. A Bologna ho trovato un grande gruppo, sono certo che tutti insieme usciremo da queste difficoltà che stiamo trovando nelle ultime settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA