La sosta per le Nazionali va in archivio e la Fiorentina si appresta a riprendere il proprio cammino in campionato sabato alle ore 15:00 nella calda cornice dello stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. In vista dell'incrocio di Marassi, mister Daniele De Rossi ha riaccolto al centro sportivo di Pegli i dieci calciatori rossoblù impegnati nell'ultima finestra internazionale, potendo così tracciare un bilancio completo tra segnali confortanti e qualche inevitabile incognita legata alla stanchezza.

Poker d'attacco per il Grifone: Osmajic caldissimo

La notizia più lieta per la guida tecnica del Genoa riguarda senza dubbio lo stato di forma delle proprie punte di diamante. Come tracciato da TMW, i rossoblù tornano alla base con ben quattro marcature all'attivo. Tra i protagonisti assoluti spicca il centravanti del Montenegro Milutin Osmajic (arrivato in estate dal Preston per 2,5 milioni di euro), che dopo essersi sbloccato in campionato, con Como e Parma, ha trovato ancora la via della rete con la propria selezione. A segno sono andati anche Mikael Egill Ellertsson con l'Islanda nel 3-0 sulla Bulgaria, il terzino ex Juventus David Puczka con l'Austria Under 21 e il giovane Samuel Wiafe con l'Italia Under 19, pronto a ritagliarsi uno spazio sempre più importante in prima squadra.

Infortunio Meichtry e le tossine da smaltire nei muscoli

Non mancano tuttavia le note dolenti e le valutazioni sulla tenuta atletica complessiva del gruppo. Il rovescio della medaglia è rappresentato dai problemi fisici rimediati da Ethan Meichtry: il centrocampista classe 2005 ha subito un infortunio all'anca con la Svizzera Under 21, che non gli ha permesso di fare neanche un minuto con la propria Nazionale. Sarà assente per la sfida contro la Fiorentina.

A pesare sul piano delle energie saranno poi le fatiche accumulate dai vari titolari. Osmajic è stato il più utilizzato in assoluto con ben 318 minuti disputati, seguito a ruota da Ellertsson con 264 minuti e da Mario Mitaj con l'Albania a quota 254. Oltre i duecento minuti troviamo anche il messicano Johan Vasquez con 206 minuti e il norvegese Leo Ostigard con 155. Più gestiti gli impegni di Djibril Sow con la Svizzera a quota 95 minuti, Wiafe a 80 minuti, Puczka a 78 e Vincenzo Damiano a 69 minuti con l'Under 19 azzurra. De Rossi sarà dunque costretto a valutare con attenzione lo stato di forma dei propri pilastri prima di sciogliere le riserve sulla formazione anti-Fiorentina.