Vanaken: “Vogliamo la finale, ma adesso non pensiamo alla Fiorentina”

Il capitano della squadra belga dopo la qualificazione in semifinale di Conference analizza i prossimi impegni ma la squadra di Italiano non è il primo pensiero.

Hans Vanaken, Capitano del Club Brugge, in seguito alla vittoria contro il Paok che è valsa il passaggio in semifinale di Conference League, ha parlato in vista della sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano. La squadra Belga però, prima di sfidarsi con la Fiorentina dovranno affrontare Union Saint-Gillose e Genk per quanto riguarda i play-off valevoli per il titolo. Ecco le sue parole: