Ufficiale: Inter-Getafe e Siviglia-Roma di E.L. non si giocato. Il comunicato della Uefa

Adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità: Siviglia-Roma e Inter-Getafe, gare valide per gli ottavi di Europa League, non si disputeranno domani (come da programma). Questo il messaggio pubblicato dalla Uefa nel pomeriggio:

A causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le seguenti gare non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020. • Sevilla FC (Spagna) – AS Roma (Italia)

• FC Internazionale (Italia) – Getafe CF (Spagna) Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito