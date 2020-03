Coronavirus, l’emergenza coinvolge anche le Olimpiadi: CIO valuta il rinvio

Era solo questione di tempo, ma con le dichiarazioni di Haruyuki Takahashi al Wall Street Journal anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 (in programma a partire dal prossimo 24/07) rischiano di essere condizionate dall’emergenza coronavirus. Queste le parole del membro del Comitato Organizzatore: “Non credo che i Giochi possano essere cancellati. Se necessario, prenderemo in considerazione un rinvio. Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale, ndr) avrebbe troppi problemi in caso di cancellazione del’evento, soprattutto a causa dei diritti di trasmissione televisiva firmati dalle reti statunitensi. Dovesse materializzarsi il rinvio, sarebbe di uno o due anni”.