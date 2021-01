Stroppa/2: “Non era una gara semplice, ma dovevamo fare di più. Messias? Fuoriclasse”

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 2-1 subita dalla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Sotto l’aspetto del coraggio e della personalità, meglio il secondo tempo del primo. Dobbiamo fare qualcosa di più, anche se non era una gara semplice. In occasione dei gol subiti siamo stati troppo leggeri. Abbiamo evidenziato dei limiti, mi tengo la determinazione e la volontà di riagguantare il risultato. Messias? Speriamo di non averlo perso, in Serie A ha dimostrato di avere una qualità superiore a tutti. E’ un fuoriclasse che finora è stato penalizzato dal carattere introverso ma oggi ha un’altra personalità. Non mi sorprenderebbe vederlo nella nazionale brasiliana, si merita tutto”.