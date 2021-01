Prandelli: “Vittoria di squadra. Con Commisso c’è molta più attenzione da parte di tutti”

Il tecnico viola Cesare Prandelli ha parlato a Dazn nel post gara di Fiorentina-Crotone: “La vittoria ti porta sempre il sorriso, forse abbiamo giocato la nostra miglior partita. Sul 2-0 dovevamo chiuderla ma in questo momento era importante vincere perché le vittorie portano autostima. Serve la qualità di tutti, ma dobbiamo mantenere la mentalità di una squadra che vuole lottare sempre e deve essere ordinata. La qualità dobbiamo averla ma non bisogna anteporla allo spirito di squadra”.

Prandelli ha poi proseguito: “Abbiamo accorciato bene, con ordine e non abbiamo subito contropiedi. Sono contento perché questa è una vittoria di squadra. Il centrocampo stasera era molto più equilibrato e ordinato rispetto a quello visto a Napoli. Il Crotone è una delle squadre che esprime un calcio collettivo eccezionale, è un campionato strano e qualunque squadra può mettere in difficoltà le altre. Commisso? Quando il Presidente è presente c’è molta più attenzione da parte di tutti, è normale. Siamo contenti se rimane ma sappiamo che ha molti incontri politici, soprattutto per lo stadio”.