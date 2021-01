Vlahovic: “Vittoria dedicata a Commisso. Il gol? Merito di Ribery”. Sulla sostituzione…

Dusan Vlahovic, autore del 2-0 viola, ha commentato la vittoria al termine di Fiorentina-Crotone. Queste le sue parole a Dazn: “Il gol? Devo ringraziare sempre i miei compagni, in questo caso Franck che ha fatto un assist da campione vero quale è. Per me non è stato difficile segnare. Importante portare a casa questi tre punti, andiamo avanti così. Castrovilli? Merito di tutti, anche lui ha fatto una grande giocata nell’azione del gol”.

Poi Vlahovic ha continuato parlando anche di altri aspetti della gara: “La sostituzione? Non ho dribblato bene nell’occasione che ho avuto nel secondo tempo, me la sono presa un po’ con me stesso al momento del cambio. Commisso? Abbiamo fatto un po’ di palleggi dopo l’allenamento, per me è sempre un onore. Lo ringraziamo perché lui e la sua famiglia ci sono sempre stati vicini, la vittoria è dedicata a lui. Ringrazio anche il mister per la fiducia che mi sta dando, non ho parole per descrivere la mia gratitudine. I gol in questa stagione? Sono contento ma non avrei fatto niente senza i miei compagni”.